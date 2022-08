Calciomercato Sampdoria: Defrel per l’attacco, problema ingaggio (Di domenica 21 agosto 2022) . Bisogna sostituire l’infortunato De Luca La Sampdoria continua a interrogarsi su come risolvere la grana Manuel De Luca. L’attaccante dovrà stare fermo per diversi mesi e serve un sostituto. Il problema risolvibile è quello della lista. La Sampdoria può mettere fuori rosa l’infortunato De Luca, che dovrebbe rientrare a gennaio e potrà essere aggiunto nuovamente con la movimentazione del Calciomercato invernale, e liberare un posto. Il problema più complicato è rappresentato dal sostituto: sempre caldo il nome di Gregoire Defrel, entrato al 64esimo contro il Lecce. L’attaccante francese, già accostato a gennaio, ha un ingaggio intorno ai due milioni di euro completamente fuori dai parametri blucerchiati. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) . Bisogna sostituire l’infortunato De Luca Lacontinua a interrogarsi su come risolvere la grana Manuel De Luca. L’attaccante dovrà stare fermo per diversi mesi e serve un sostituto. Ilrisolvibile è quello della lista. Lapuò mettere fuori rosa l’infortunato De Luca, che dovrebbe rientrare a gennaio e potrà essere aggiunto nuovamente con la movimentazione delinvernale, e liberare un posto. Ilpiù complicato è rappresentato dal sostituto: sempre caldo il nome di Gregoire, entrato al 64esimo contro il Lecce. L’attaccante francese, già accostato a gennaio, ha unintorno ai due milioni di euro completamente fuori dai parametri blucerchiati. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene ...

