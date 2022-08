Atalanta-Milan 1-1, gol di Malinovskyi e Bennacer (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Atalanta e Milan pareggiano 1-1 nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2022-2023. I campioni d’Italia, protagonisti di un avvio aggressivo, sfiorano il vantaggio con Bennacer e soprattutto con Messias, che non inquadra la porta da posizione vantaggiosa. I padroni di casa soffrono, escono gradualmente dal bunker e colpiscono al 29?. Azione corale dei nerazzurri, Maehle accende Malinovskyi che dal limite spara di sinistro: deviazione di Kalulu, Maignan è battuto e 1-0. Il Milan accusa il colpo, la reazione rossonera arriva nella ripresa. La retroguardia bergamasca vacilla in un paio di occasioni, Musso è bravo a salvare in uscita su Tonali ma al 68? deve alzare bandiera bianca. Bennacer prova da 20 metri e trova la respinta del portiere nerazzurro, ... Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2022-2023. I campioni d’Italia, protagonisti di un avvio aggressivo, sfiorano il vantaggio cone soprattutto con Messias, che non inquadra la porta da posizione vantaggiosa. I padroni di casa soffrono, escono gradualmente dal bunker e colpiscono al 29?. Azione corale dei nerazzurri, Maehle accendeche dal limite spara di sinistro: deviazione di Kalulu, Maignan è battuto e 1-0. Ilaccusa il colpo, la reazione rossonera arriva nella ripresa. La retroguardia bergamasca vacilla in un paio di occasioni, Musso è bravo a salvare in uscita su Tonali ma al 68? deve alzare bandiera bianca.prova da 20 metri e trova la respinta del portiere nerazzurro, ...

