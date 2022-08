Ambra Angiolini torna a Stromboli per aiutare gli isolani dopo l’alluvione (Di domenica 21 agosto 2022) Ambra Angiolini è tornata a Stromboli a distanza di quasi tre mesi dall’incendio sviluppatosi sul set della fiction “Protezione civile”, che ha distrutto gran parte della macchia mediterranea dell’isola. Proprio la mancanza di questa vegetazione ha reso il terreno fragile e non ha potuto frenare l’acqua e il fango che hanno invaso l’isola nell’alluvione di una decina di giorni fa. L’attrice è impegnata ad aiutare i residenti e a spalare il fango. Ambra Angiolini aveva promesso che sarebbe tornata dopo il devastante incendio che aveva colpito l’isola proprio durante le riprese della fiction a cui lavorava, e ha mantenuto la promesso. Ambra è sbarcata insieme a due componenti della produzione della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 agosto 2022)ta aa distanza di quasi tre mesi dall’incendio sviluppatosi sul set della fiction “Protezione civile”, che ha distrutto gran parte della macchia mediterranea dell’isola. Proprio la mancanza di questa vegetazione ha reso il terreno fragile e non ha potuto frenare l’acqua e il fango che hanno invaso l’isola neldi una decina di giorni fa. L’attrice è impegnata adi residenti e a spalare il fango.aveva promesso che sarebbetail devastante incendio che aveva colpito l’isola proprio durante le riprese della fiction a cui lavorava, e ha mantenuto la promesso.è sbarcata insieme a due componenti della produzione della ...

