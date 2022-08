Alberto Fedele | italiano scomparso in Perù dal 4 luglio | trovato un cadavere su un isolotto | si teme sia lui

bizcommunityit : Alberto Fedele scomparso in Perù: trovato cadavere. E' quello dell'ingegnere di Pavia? - Giorno_Pavia : Alberto Fedele scomparso in Perù: trovato cadavere. E' l'ingegnere di Pavia? -

IL GIORNO

, il 30enne italiano scomparso in Perù dal 4 luglio scorso, potrebbe essere stato trovato morto . Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è infatti stato rinvenuto nelle scorse ...LECCE " Ci sono buone notizie sul fronte della lotta al covid. Anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl leccese,, ha chiarito che siamo ormai nella fase endemica del nuovo coronavirus. La pandemia è alle spalle e ora dobbiamo aspettarci solo dei picchi e delle discese dei contagi senza gravi ... Alberto Fedele scomparso in Perù: trovato cadavere. E' quello dell'ingegnere di Pavia Una telefonata ha avvertito la polizia peruviana della presenza di un cadavere in un isolotto del rio Vilcanota, nella zona di Cusco in Perù. Si teme che possa trattarsi del volontario 30enne originar ...Dopo sette settimane di angoscia per le sorti di Alberto Fedele, ora c'è il timore che dal Perù arrivi la tragica conferma. La polizia peruviana, del settore di Campanachayoc, del distretto di Lamay, ...