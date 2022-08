WTA Granby 2022 | il tabellone Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini nello stesso quarto

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) Dopo anni passati a far parte del circuito ITF, la promozione per il torneo canadese diè di quelle belle, nella settimana che precede gli US Open. Con una lunga storia già nel circuito Challenger, già quasi trentennale, questo evento ha preso una direzione anche femminile nell’ultimo decennio; quando era ITF lo ha vinto Cristiana Ferrando nel 2017. Ci sono qui due italiane al via, che sono state sorteggiatedi finale. Peresordio con la slovena Tamara Zidansek, con cui giocò e perse, ma in lotta, il primodi finale a livello WTA della propria carriera in quel di Losanna, nella scorsa estate. La ligure, peraltro, sta facendo bene a Vancouver, dove questa settimana è in semifinale in un 125. WTA Cleveland ...