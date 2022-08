Tuffi, Europei 2022: Tocci e Marsaglia in finale dai tre metri con il primo e terzo punteggio (Di sabato 20 agosto 2022) Si è aperta nel segno dell’Italia la sesta giornata degli Europei di Tuffi a Roma. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno staccato con ampio merito il biglietto per la finale dai tre metri di questo pomeriggio. Una qualifica di alto livello per i due azzurri: il calabrese ha addirittura chiuso in prima posizione ed è stato anche l’unico a superare il muro dei 400 punti, mentre il romano si è piazzato al terzo posto. Giovanni Tocci ha concluso con 413.00 punti, dominando la qualifica e distanziando di oltre 20 punti tutti gli avversari. Un inizio eccellente per il calabrese, che ha ottenuto 74 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato ed il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. Sono tre i Tuffi oltre i 74 punti, visto che ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Si è aperta nel segno dell’Italia la sesta giornata deglidia Roma. Giovannie Lorenzohanno staccato con ampio merito il biglietto per ladai tredi questo pomeriggio. Una qualifica di alto livello per i due azzurri: il calabrese ha addirittura chiuso in prima posizione ed è stato anche l’unico a superare il muro dei 400 punti, mentre il romano si è piazzato alposto. Giovanniha concluso con 413.00 punti, dominando la qualifica e distanziando di oltre 20 punti tutti gli avversari. Un inizio eccellente per il calabrese, che ha ottenuto 74 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato ed il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti. Sono tre ioltre i 74 punti, visto che ...

