Perde soldi al videopoker e simula rapina: 63enne va in caserma ma viene scoperto (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Denuncia ai carabinieri di essere stato rapinato di 600 euro appena prelevati dal bancomat, ma è tutto falso; quei soldi li ha persi giocando al videopoker. I militari scoprono la “bugia” e lo denunciano per simulazione di reato. E accaduto nel Casertano, protagonista un 63enne di Casaluce, che si è recato alla stazione dei carabinieri denunciando di essere stato vittima di una rapina da parte di ignoti, che gli avrebbero sottratto la somma di seicento euro, e che il raid sarebbe avvenuto in strada subito dopo essersi allontanato dallo sportello bancomat da dove aveva prelevato il denaro. Gli accertamenti realizzati dai carabinieri, anche attraverso l’incrocio delle immagini acquisite dalle telecamere installate nei pressi del luogo della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Denuncia ai carabinieri di essere statoto di 600 euro appena prelevati dal bancomat, ma è tutto falso; queili ha persi giocando al. I militari scoprono la “bugia” e lo denunciano perzione di reato. E accaduto nel Casertano, protagonista undi Casaluce, che si è recato alla stazione dei carabinieri denunciando di essere stato vittima di unada parte di ignoti, che gli avrebbero sottratto la somma di seicento euro, e che il raid sarebbe avvenuto in strada subito dopo essersi allontanato dallo sportello bancomat da dove aveva prelevato il denaro. Gli accertamenti realizzati dai carabinieri, anche attraverso l’incrocio delle immagini acquisite dalle telecamere installate nei pressi del luogo della ...

anteprima24 : ** Perde soldi al #Videopoker e simula rapina: 63enne va in caserma ma viene scoperto ** - michelepisani80 : @giacomotesio @LVelenosa @googleanalytics @CNIL @guidoscorza Info criptate possono anche contenere date, orari, ecc… - giusepp51751407 : @GiorgiaMeloni combattere l’illegalità e sentirsi sicuri nel@proprio paese dovrebbe essere la prima cosa , poi inve… - mar9he : RT @soulofice_: Quando un pilota perde la vita però giù a fare minuti di silenzio, a riempirsi la bocca di parole vuote perché intanto si c… - giuseppeg1973 : RT @francusu: che si possano fare mille #querele e il querelante non rischi niente, non va bene. dovrebbe essere 'se perdi la causa paghi t… -