Perché le api sono così importanti? | La loro estinzione causerebbe la rovina (Di sabato 20 agosto 2022) sono in tanti a temere le api e scacciarle quando si avvicinano troppo, tuttavia questi piccoli invertebrati andrebbero protetti con molta cura, Perché sono essenziali all'ecosistema terrestre. Quello della salvaguardia delle api è un tema di cui si parla da tempo, in particolar modo a causa dei cambiamenti climatici e dei danni che l'inquinamento sta provocando all'ecosistema naturale terrestre. Questi piccoli insetti sono adesso una specie a rischio, nonostante la loro estrema importanza. sono loro a mantenere attivo il ciclo di impollinazione di piante ed alberi, mantenendo così vivo l'habitat di tantissimi animali. sono importanti anche alla coltivazione, dato che anche in questo caso gran parte ...

