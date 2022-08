Gazzetta_it : Paltrinieri ancora d'oro, Acerenza argento! Super doppietta azzurra nella 5 km #EuropeiNuoto - Coninews : ARGENTO PER GREG! ??????? Gregorio Paltrinieri ancora protagonista, è secondo nei 1500 sl a #Roma2022! #ItaliaTeam… - Saraconlaaccaa : RT @Ri_Ghetto: PALTRINIERI E ACERENZA ANCORA ORO E ARGENTO MA CI RENDIAMO CONTOOOOOOOOOOOOOOOO PAZZESCHI #Roma2022 - Crez98 : RT @Ri_Ghetto: PALTRINIERI E ACERENZA ANCORA ORO E ARGENTO MA CI RENDIAMO CONTOOOOOOOOOOOOOOOO PAZZESCHI #Roma2022 - Chiara7673 : RT @WarmenBent: Grande doppietta nella 5km in acque libere ad Ostia. Si conferma campione europeo il fenomeno #Paltrinieri davanti ancora u… -

... il mare di casa - visto che Gregorioqui è arrivato ragazzino, se ne è staccato per un ... All'inizio del terzo allungaun po', perché il suo obiettivo è sempre lo stesso, evitare lo ...Parte subito in testache impone il ritmo, lo seguono prima il francese Logain Fontaine, poi Domenico Acerenza e l'ungherese Rasovszky, tra le donne la più attiva è la spagnola De Valdez ...Paltrinieri centra un altro oro, stavolta nella 5 km in acque libere agli Europei di nuoto. L'altro azzurro, il potentino Acerenza, conquista l'argento Il fuoriclasse azzurro Gregorio Paltrinieri ha ...Terza medaglia per Paltrinieri che ha già vinto l’oro negli 800 e l’argento nei 1500 in piscina Il mare di Ostia, il mare di casa — visto che Gregorio Paltrinieri qui è arrivato ragazzino, se ne è sta ...