Menzione d’onore per Vincenzo Giarritiello

"UN UOMO BUONO", di Vincenzo Giarritiello, ha ricevuto una Menzione d'onore alla 47° edizione del Premio Letterario Casentino. E' una kermesse celebrata a Poppi, provincia di Arezzo, suddivisa in quattro sezioni: poesia – narrativa – saggistica – Teatro/Cinema. L'autore narra una delle esperienze più dure vissute per assistere suo padre, malato di Alzheimer; il romanzo non è solo un Il Blog di Giò.

Reggio Calabria - Alla fattoria urbana domenica presentazione del romanzo 'Il giovane Maso' 'Il giovane Maso' è il suo primo lavoro, per il quale ha ottenuto la menzione d'onore del Rotary Club di Amantea nell'ambito del Concorso letterario Città di Amantea, inoltre il libro è stato letto ... Reggio Calabria - Conclusa la quinta edizione del "Premio Filippone" ...stato poi spazio per un saluto di Elisa Sgambellone che era presente con lo stand di "le Ali di Carta" e del sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano che ha anche consegnato il premio "Menzione d'onore" ...