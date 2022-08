Le richieste di stipendio di Rabiot troncano la sua partenza dalla Juve (Di sabato 20 agosto 2022) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 19/08/2022 alle 21:44 est La madre e l’agente del centrocampista hanno chiesto 10 “chili” puliti per portata, una richiesta che ha spaventato lo United A pochi mesi dal Mondiale, il francese non può sbagliare e sa che Allegri lo apprezza Fatta eccezione per l’inaspettato colpo di scena dell’ultimo minuto, Adriano Rabiota non uscirà Juve quest’estate. Il centrocampista francese ha suscitato l’interesse del Manchester United, con il quale ha negoziato un nuovo contratto, ma le richieste economiche del giocatore e del suo agente, la madre VeronicaHanno interrotto l’operazione. Come rivelato da ‘Tuttosport’ questa settimana, chiedevano un contratto da dieci milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Mentre i “diavoli rossi” venivano piantati nei ... Leggi su justcalcio (Di sabato 20 agosto 2022) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 19/08/2022 alle 21:44 est La madre e l’agente del centrocampista hanno chiesto 10 “chili” puliti per portata, una richiesta che ha spaventato lo United A pochi mesi dal Mondiale, il francese non può sbagliare e sa che Allegri lo apprezza Fatta eccezione per l’inaspettato colpo di scena dell’ultimo minuto, Adrianoa non usciràquest’estate. Il centrocampista francese ha suscitato l’interesse del Manchester United, con il quale ha negoziato un nuovo contratto, ma leeconomiche del giocatore e del suo agente, la madre VeronicaHanno interrotto l’operazione. Come rivelato da ‘Tuttosport’ questa settimana, chiedevano un contratto da dieci milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Mentre i “diavoli rossi” venivano piantati nei ...

