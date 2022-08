La Russia | ' Abbattuto un drone che attaccava il comando della flotta del Mar Nero in Crimea'

(Di sabato 20 agosto 2022) Guerra senza confini mentre la pace è sempre lontana. Unè statodalla difesa aerea sopra alrussa del Mar, a Sebastopoli , in Crimea . Lo afferma il ...

globalistIT : - Ultron65 : RT @swet49281678: L'edificio della marina militare russa. 'Il drone abbattuto è caduto sul tetto dell'edificio.' Cit. governatore Razvozzha… - CuoreImpari : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina Un'esplosione al quartier generale della flotta russa a #Sebastopoli causata da un drone. Il drone non… - BrunoTrillini : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina Un'esplosione al quartier generale della flotta russa a #Sebastopoli causata da un drone. Il drone non… - swet49281678 : L'edificio della marina militare russa. 'Il drone abbattuto è caduto sul tetto dell'edificio.' Cit. governatore Raz… -

Adnkronos

Un drone è statoproprio al di sopra (della sede del comando) e ha preso fuoco dopo essere precipitato sul tetto. L'attacco è fallito", ha detto il governatore, precisando che non ci sono ...'Laha perso circa 44.900 soldati in Ucraina; più di 200 nell'ultimo giorno'. Lo afferma lo ... Un drone è statodalla difesa aerea sopra al comando della flotta russa del Mar Nero, a ... Ucraina, Russia: abbattuto drone su edificio Flotta Mar Nero in Crimea La Russia ha riferito di nuovi attacchi di droni ... Mikhail Razvojaev. "Il drone è stato abbattuto proprio sopra il quartier generale della flotta, è caduto sul tetto e ha preso fuoco", ha ...L'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco al quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, con funzionari nella penisola annessa della ...