Israele-Palestina, monsignor Pizzaballa: "Manca la fiducia nella pace" (Di sabato 20 agosto 2022) Israeliani e palestinesi non vogliono "sentire parlare del cosiddetto processo di pace dopo i tanti fallimenti e tradimenti di quel processo". Quello che li accomuna è "la Mancanza di fiducia" reciproca. Una lettura della realtà che non lascia molto spazio a compromessi, quella fatta dal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il bergamasco monsignor Pierbattista Pizzaballa. "La politica in entrambi i lati del muro è debole, Mancano leadership e visione, e a Gaza ci sono due milioni di persone rinchiuse nella povertà di una piccolissima striscia di terra senza acqua e luce – prosegue monsignor Pizzaballa -. In Cisgiordania l'espansione degli insediamenti rende sempre più labile la prospettiva di un accordo. C'è la coscienza tra i ...

rubio_chef : Detto da uno che si maschera per prendere voti e non sa neanche dove si trovi la Palestina???? fa ridere. Israele è u… - LiaQuartapelle : Preoccupante e grave la decisione del governo israeliano di fare irruzione e sigillare gli uffici di 6 ONG palestin… - ricpuglisi : E che dire di Rachele Scarpa? 'il regime di apartheid di Israele' #Israele #Palestina #PD - JacopoJB : RT @CucchiRiccardo: Criticare la politica di #Israele non vuol dire essere antisemiti. Difendere i diritti della #Palestina non vuol dire… - EnricoGiunta : RT @CucchiRiccardo: Criticare la politica di #Israele non vuol dire essere antisemiti. Difendere i diritti della #Palestina non vuol dire… -