Inter-Spezia | Gotti | “Fatto meno del dovuto”

(Di sabato 20 agosto 2022) Lucanel post partita di, match della seconda giornata della Serie A 22/23 L’allenatore delloLuca, al termine del match perso per 3 a 0 contro l’, e valevole per la seconda giornata della Serie A 22/23, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. “Non sono molto contento del primo tempo poiché avevamo preparato opzioni diverse in fase difensive, che non siamo riusciti a completare. La catena di destra continuava a scappare e ci faceva schiacciare 15 metri più delanziché salire in pressione in alcune situazioni. Già di fronte avevamo una squadra forte, se poi facciamo anchedal punto di vista qualitativo di quel che possediamo nel bagaglio, allora diventa ...

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - Inter : ?? Intervista esclusiva a Kristjan Asllani ???? Biondo, numero 9, super interista ? Spezia e rigori: chi sa rispondere… - Inter : Il torooo, risponde Dragowski ?? Poi Dima al volo ma ribatte lo Spezia, dai ragazzi! ?? #InterSpezia 0?? - 0??… - tuttointer24 : Inter-Spezia 3-0, parla Lautaro: “Lavoro per aiutare i compagni” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - tuttointer24 : Pagelle Inter-Spezia 3-0: Lautaro, Calhanoglu e Correa siglano il primo successo casalingo ???? #Inter #Inzaghi… -

Commenta per primo Tanti auguri a Riccardo Ferri che ha debuttato a San Siro nel nuovo ruolo di club manager nerazzurro festeggiando i suoi 59 anni con lo strameritato 3 - 0 dell'sullo. Soli in testa alla classifica, almeno per una notte , Handanovic e compagni potranno così mettersi comodi davanti alla tv, per vedere se il Milan riuscirà a raggiungerli dopo la ...MILANO - È un Simone Inzaghi soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo il 3 - 0 rifilato dalla suaallo: "La prestazione è stata molto buona - commenta 'a caldo' il tecnico nerazzurro - , abbiamo fatto una partita seria, restando sempre concentrati. In avvio eravamo forse un po' ...Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il match Inter-Spezia valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A ...L'Inter vince ancora e si porta momentaneamente in testa alla classifica. I nerazzurri dominano con lo Spezia e passano nel primo tempo con Lautaro, splendidamente servito da Lukaku. Poco dopo il ...