(Di sabato 20 agosto 2022) Il 30enne faentino è l'unico nostro giocatore in tabellone al “Bangkok Open 1”, ATP Challenger con un montepremi di 37.520 dollari organizzato in Tailandia

FIT

Nel Commentolarium Quinto infila unol'altro una serie di consigli che qualsiasi spin doctor 2.parte da una posizione sfavorevole considerato che deve vedersela con rivali del calibro di un...... la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale 'Cilnio Mecenate' con l'... ANSA redazione 5 minuti fa 1 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Telegram ShareEmail Stampa Gaio al via a Nonthaburi Europei di Monaco 2022: resoconto dei 3000 siepi maschili, con Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami sul podio, 1500 donne, semifinali 800 maschili e femminili.via Fornacione e dintorni per l’ennesima volta imbufaliti contro la fonte di questo disagio: il depuratore di Gaia. Anche ieri, intorno alle 8.30, il risveglio non è stato dei migliori dal punto di ...