Fiorentina, Italiano: 'Vogliamo continuare la striscia positiva' (Di sabato 20 agosto 2022) "Non è mai facile giocare in casa dell'Empoli ma, dopo i successi su Cremonese e Twente, dobbiamo cercare di continuare questa striscia positiva con la quale abbiamo iniziato la stagione". Lo ha detto ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) "Non è mai facile giocare in casa dell'Empoli ma, dopo i successi su Cremonese e Twente, dobbiamo cercare diquestacon la quale abbiamo iniziato la stagione". Lo ha detto ...

serieAnews_com : #Calciomercato - #Fiorentina, si lavora per chiudere con il #Verona per Antonin #Barak #SerieA - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #SerieA | #EmpoliFiorentina, #Italiano: 'Poco tempo per preparare il derby, ma ci faremo trovare pronti' - Luxgraph : Fiorentina, Italiano: 'Ci faremo trovare pronti per l'Empoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Vogliamo continuare la striscia positiva' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Vogliamo continuare la striscia positiva' -