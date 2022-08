Ermal Meta, avete mai visto suo fratello? Chi è e cosa fa nella vita (Di sabato 20 agosto 2022) avete mai visto il fratello di Ermal Meta? Scopriamo chi è e che cosa fa nella vita. Ermal Meta qualche settimana fa ha dovuto rinunciare a prendere parte a ben due eventi, precisamente a Peschici e al Giffoni Film Festival per problemi di salute. Il cantante si era mostrato con il viso e gli occhi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 agosto 2022)maiildi? Scopriamo chi è e chefaqualche settimana fa ha dovuto rinunciare a prendere parte a ben due eventi, precisamente a Peschici e al Giffoni Film Festival per problemi di salute. Il cantante si era mostrato con il viso e gli occhi L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

oggisettimanale : “L’uomo forte affascina perché ti toglie il peso del futuro. Non importa che non sia merito tuo, ti basta non sia t… - LaCnews24 : La musica dei Nomadi a Cittanova. Ermal Meta nel Cosentino, Rocco Hunt a Soverato: gli eventi di oggi in Calabria… - Irene32639524 : @lidiasapienza @Meta__Moro Dissociarsi da un messaggio di affetto?Ci si dissocia dalle cose negative. In fondo erav… - BlueBandit_16 : RT @Meta__Moro: Il permesso è stato chiesto a Punto e a Capo e al Signor Nuccio la Ferlita con copia firmata da lui stesso. Richiesta effet… - timanti444 : RT @Meta__Moro: Il permesso è stato chiesto a Punto e a Capo e al Signor Nuccio la Ferlita con copia firmata da lui stesso. Richiesta effet… -