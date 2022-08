Dove vedere la Classica di Amburgo in tv e streaming (Di sabato 20 agosto 2022) Domenica 21 agosto torna dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia di covid una delle corse più importanti per i velocisti: la Classica di Amburgo. Giunta alla venticinquesima edizione, la corsa fa parte del calendario World Tour e dunque al via presenterà un parterre molto importante a livello sia di squadre che di singoli. Nel palmarès spiccano le nove vittorie totali italiane, tra le quali le ultime tre andate ad Elia Viviani. Gli altri corridori azzurri andati a segno in questa corsa per una volta ciascuno sono nell’ordine Rossano Brasi, Mirko Celestino, Gabriele Missaglia, Paolo Bettini, Filippo Pozzato e Alessandro Ballan. LEGGI ANCHE: Classica di Amburgo: percorso e partecipanti Proprio Elia Viviani sarà uno dei partenti assieme fra gli altri a Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Arnaud Demare, Dylan ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 20 agosto 2022) Domenica 21 agosto torna dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia di covid una delle corse più importanti per i velocisti: ladi. Giunta alla venticinquesima edizione, la corsa fa parte del calendario World Tour e dunque al via presenterà un parterre molto importante a livello sia di squadre che di singoli. Nel palmarès spiccano le nove vittorie totali italiane, tra le quali le ultime tre andate ad Elia Viviani. Gli altri corridori azzurri andati a segno in questa corsa per una volta ciascuno sono nell’ordine Rossano Brasi, Mirko Celestino, Gabriele Missaglia, Paolo Bettini, Filippo Pozzato e Alessandro Ballan. LEGGI ANCHE:di: percorso e partecipanti Proprio Elia Viviani sarà uno dei partenti assieme fra gli altri a Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Arnaud Demare, Dylan ...

