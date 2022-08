(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – Altri minuti messi nelle gambe per, subentrato al 68’ nello 0-0 contro i campani. “È stata una partita difficile,, ma abbiamo fatto meglio che nella prima parte”, afferma l’attaccante. “così dal primo tempo, cone con. Non possiamo aspettare di perdere un giocatore,così da subito”, dice. Il suo ingresso ha dato una scossa e dato imprevedibilità alla manovra bianconera, e il portoghese la spiega asserendo che “dovevamo svegliarci, era il mio esordio in casa. Volevamo vincere ma in 10 è più difficile, e volevo evitare che i miei compagni si addormentassero”. Il rientro dall’infortunio va superato impegnandosi giorno dopo ...

Abbiamo iniziato un po' contratti ma a metàabbiamo avuto un po' di occasioni per portarci in ... poi siamo stati bravi nella ripresa a difendere con anche qualche ripartenza importante cone ...Deulofeu sempre ben controllato, annullato Success e anche quando entrala difesa non soffre. ... Nicola 5,5 - La Salernitana gioca tre quarti dicon uomo in più, la superiorità numerica non ... Beto: "Gara complicata dall'espulsione, dobbiamo giocare con cuore e fame" Stampa L’Udinese strappa un punto in casa alla seconda giornata di campionato. Il tecnico dei bianconeri Sottil commenta l’episodio dell’espulsione di Nehuen Perez ai microfoni di DAZN nel post match: ...Termina con un pareggio a reti inviolate la gara tra Udinese e Salernitana con i granata che hanno molto da recriminare, vista la superiorità numerica per tutta la ripresa. Gli attacchi ...