Amici, ex allievo svela la reazione alle voci sul flirt con un ballerino (Di sabato 20 agosto 2022) Parla un ex allievo di Amici Hanno partecipato a due edizioni differenti di Amici, ma grazie al programma è nata una bellissima Amicizia tra loro. Parliamo dei due ex allievi Andrea Dianetti (attore e secondo classificato della quinta stagione del talent) e Adriano Bettinelli (il ballerino ha preso parte all’edizione numero 8). In tutti questi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 20 agosto 2022) Parla un exdiHanno partecipato a due edizioni differenti di, ma grazie al programma è nata una bellissimazia tra loro. Parliamo dei due ex allievi Andrea Dianetti (attore e secondo classificato della quinta stagione del talent) e Adriano Bettinelli (il brino ha preso parte all’edizione numero 8). In tutti questi L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Amici, un ex allievo ha avuto una storia con un ballerino? Lui risponde alle voci - Novella_2000 : Cosmary, dopo la rottura con Alex, avvistata in Sicilia in compagnia di un altro ex allievo di Amici 21 - mariahshoney_ : @lattealplutonio Ma Zerbi fa sempre così: prima esalta un allievo, poi lo prende di mira e poi, una volta finito tu… - Alessan67416970 : RT @Novella_2000: Ex allievo di Amici 20 ha sostenuto un provino per il GF Vip: la confessione -