Tromba d’aria sul Twiga | Briatore | “Chi è felice è una m… ”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Unaha distrutto metà. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo”. Flavio, con un video su Instagram, si esprime così dopo i danni provocati da unain Versilia. Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento. Sui social, il video pubblicato dalla parlamentare è diventato l’assist per i commenti di molti utenti che hanno ‘esultato’. “Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché ilha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m…”, dice. L'articolo proviene da Sbircia ...