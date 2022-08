Tortu bronzo nei 200 Abdelwahed e Zoghlami | doppia medaglia nei 3000 siepi

(Di venerdì 19 agosto 2022) Continuano le soddisfazioni per l'Italia agli Europei di Monaco. Sulla pista dell''Olympiastadion,d'argento per Ahmedneiper Osama(il fratello Ala) ...

Gianmarco Tamberi oro agli Europei di atletica 2022. Dopo Jacobs, trionfa anche GimboContinuano le soddisfazioni per l'Italia agli Europei di Monaco. Sulla pista dell''Olympiastadion, medaglia d'argento per Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi eper Osama Zoghlami (il fratello Ala) termina settimo. Gara da protagonisti per tutti e tre gli azzurri, poi il finlandese Raitanen dà lo strappo decisivo all'ultimo giro e conquista l'oro. ... Abdelwahed e Zoghlami argento e bronzo nei 3000 siepi, Tortu bronzo nei 200: gioie Italia ad Europei Medaglia di bronzo per Filippo Tortu nei 200 metri agli Europei di atletica di Monaco. L'azzurro ha concluso la propria prova in 20"27, alle spalle dei due britannici Zharnel Huhes e Mitchell-Blake.Filippo Tortu si sblocca nei 200m, conquistando la prima medaglia italiana nella distanza dai tempi di Pietro Mennea: l'azzurro sfiora la rimonta nel rettilineo finale, ma è bronzo alle spalle di ...