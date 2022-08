Sondaggi: centrodestra verso il 50%, vola FdI, Lega sempre più giù. Pd ancora secondo partito (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – FdI vola, la Lega crolla ancora. Il centrodestra, secondo gli ultimi Sondaggi pubblicati da Tgcom24, tocca quasi il 50%. Ma a sinistra c’è il solito, indistruttibile Pd. FdI primo partito, la Lega tallonata da Fi I Sondaggi sono Tecné, e dicono che il centrodestra sfiora, in questo momento, il 50% delle preferenze tra gli elettori italiani, sempre meno indecisi, dal momento che lo 0,8% nell’ultima settimana avrebbe scelto la coalizione da votare. Fratelli d’Italia è il primo partito con 24,3% (+0,1%), il Pd è secondo col 23,5%, nonostante il calo dello 0,3% rispetto ai Sondaggi precedenti. La Lega, intanto, continua la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – FdI, lacrolla. Ilgli ultimipubblicati da Tgcom24, tocca quasi il 50%. Ma a sinistra c’è il solito, indistruttibile Pd. FdI primo, latallonata da Fi Isono Tecné, e dicono che ilsfiora, in questo momento, il 50% delle preferenze tra gli elettori italiani,meno indecisi, dal momento che lo 0,8% nell’ultima settimana avrebbe scelto la coalizione da votare. Fratelli d’Italia è il primocon 24,3% (+0,1%), il Pd ècol 23,5%, nonostante il calo dello 0,3% rispetto aiprecedenti. La, intanto, continua la ...

MediasetTgcom24 : Elezioni 2022, terza rilevazione Tecnè: Centrodestra sfiora il 50% dei voti #tecnè #sondaggi #elezioni2022 - Giorgiolaporta : #Centrodestra al 90% nei collegi uninominali? Chi vuole espatriare può iniziare a prende i biglietti #Ryanair. Se… - Giorgiolaporta : 22 punti di vantaggio per il #centrodestra in questo #sondaggio elaborato da #Youtrend per la nota tv sovranista… - MaMe37016 : RT @IlPrimatoN: Il declino del Carroccio pare inarrestabile - IlPrimatoN : Il declino del Carroccio pare inarrestabile -