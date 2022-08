amolivenews : Offerta turistica di livello internazionale con le rassegne folk di gruppi provenienti da tutto il mondo. E' la sfi… - amolivenews : Offerta turistica di livello internazionale con le rassegne folk di gruppi provenienti da tutto il mondo. E' la sfi… -

Il Denaro

... dopo i festeggiamenti del Santo Patrono, riprende con leartistico - culturali che, ormai ... ha visto alternarsi sul palco compagnie di caratura nazionale, attirando pubblico dal'...fermo allora "No, no.. Poco tempo fa si è realizzato al Centro Polivalente un corso sul carretto siciliano a cura di Tano Avanzato e interessantiteatrali curate da Lillo Ciotta, ... Rassegne, tutto pronto per "Corto e a Capo": attesi Ken Loach, Giuliana De Sio e Ascanio Celestini - Ildenaro.it Sarà il concerto di Raphael Gualazzi e Simona Molinari, sabato 20 agosto (ore 21), a chiudere la rassegna "Musica&Parole" nel Parco Archeologico di Paestum e Velia, siti Unesco dal 1998. (ANSA) ...Paestum, 19 ago. (askanews) - Vinicio Capossela incanta con la sua lirica poetica il pubblico di Paestum facendo registrare il tutto esaurito per ...