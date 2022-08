Lunedì al via a Sapri Pisacane 2022 (Di venerdì 19 agosto 2022) di Monica De Santis Dal 22 al 24 e poi il 26 ed il 28 agosto Sapri ospiterà il Pisacane 2022 “I Trecento e la Spedizione di Sapri”.?Tanti gli appuntamenti dunque, a partire dal Corteo Storico, e poi lo Sbarco ed il Processo alla Storia, l’inaugurazione della nuova sede del Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane” e lo scoprimento, in villa comunale, di una panchina dedicata al giornalista ed ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Il via Lunedì con “Il Bivacco dei Trecento” nel giardino dell’acqua a Santa Croce alle h.21:30 con musica popolare dei PopoLAnima. Martedì 23 agosto a partire dalle 19:30 il corteo storico con Pisacane che verrà impersonato dal sindaco di Sapri Antonio Gentile mentre a vestire i panni della Spigolatrice sarà ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 agosto 2022) di Monica De Santis Dal 22 al 24 e poi il 26 ed il 28 agostoospiterà il“I Trecento e la Spedizione di”.?Tanti gli appuntamenti dunque, a partire dal Corteo Storico, e poi lo Sbarco ed il Processo alla Storia, l’inaugurazione della nuova sede del Centro Studi e Documentazione “Carlo” e lo scoprimento, in villa comunale, di una panchina dedicata al giornalista ed ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Il viacon “Il Bivacco dei Trecento” nel giardino dell’acqua a Santa Croce alle h.21:30 con musica popolare dei PopoLAnima. Martedì 23 agosto a partire dalle 19:30 il corteo storico conche verrà impersonato dal sindaco diAntonio Gentile mentre a vestire i panni della Spigolatrice sarà ...

riv197mo1 : Antonio Motta espone fino al 26 agosto 2022 presso Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4… - StefanoVerbania : DIAVOLI O SERPENTI? - infoitsport : Inter, lunedì si accelera per Acerbi. Da Zhang non è arrivato il via libera per altri investimenti - tlouspo : questa settimana sono andata da 400 a 600 lunedì vado al sushi e poi per tutta la settimana mangerò fino a massimo… - marcogaianigo : Riassunto dei prossimi giorni: Domani parto e vado in svizzera fino a domenica. Il 29 vado in austria fino al 3 set… -

Rette con lo sconto al nido, manovra da 952 mila euro Per dettagli e informazioni ci si può rivolgere agli uffici di via Galaverna 8 (tel. 059 2033861 - 2892 - 2784; lunedì e giovedì 8.30 - 13; 14.30 - 8; mercoledì 8.30 - 13) e consultare il sito del ... Allerta meteo a Firenze anche venerdì 19 agosto ... nel capoluogo, a San Polo, in Via Mazzini (Strada), S. Martino in Cecione e alcuni tetti ...riguarda l'esondazione del torrente Sezzatana in località Cintoia bassa avvenuta nella serata di lunedì 15 ... Rieti Life Per dettagli e informazioni ci si può rivolgere agli uffici diGalaverna 8 (tel. 059 2033861 - 2892 - 2784;e giovedì 8.30 - 13; 14.30 - 8; mercoledì 8.30 - 13) e consultare il sito del ...... nel capoluogo, a San Polo, inMazzini (Strada), S. Martino in Cecione e alcuni tetti ...riguarda l'esondazione del torrente Sezzatana in località Cintoia bassa avvenuta nella serata di15 ... Lunedì 22 agosto riprendono i lavori per l'asfalto. Intervento su via Salaria