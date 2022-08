LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la Jumbo-Visma vince la cronosquadre! Robert Gesink prima maglia rossa (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA prima tappa DELLA Vuelta A Espana 2022 1 Jumbo-Visma 24.40,290 56.665 2 INEOS Grenadiers 24.53,80 56.152 3 Quick-Step Alpha Vinyl Team 24.54,57 56.123 4 Team BikeExchange – Jayco 25.11,24 55.504 5 UAE Team Emirates 25.13,40 55.425 6 Groupama – FDJ 25.18,88 55.225 7 BORA – hansgrohe 25.21,84 55.117 8 Trek – Segafredo 25.22,41 55.097 9 Bahrain – Victorious 25.22,58 55.091 10 Movistar Team 25.23,72 55.049 11 Astana Qazaqstan Team 25.26,47 54.950 12 Team DSM 25.33,62 54.694 13 AG2R Citroën Team 25.35,47 54.628 14 Equipo Kern Pharma 25.37,20 54.567 15 Alpecin-Deceuninck 25.43,18 54.355 16 Israel – Premier Tech 25.44,15 54.321 17 EF Education-EasyPost 25.59,75 53.778 18 Team Arkéa ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLADELLA24.40,290 56.665 2 INEOS Grenadiers 24.53,80 56.152 3 Quick-Step Alpha Vinyl Team 24.54,57 56.123 4 Team BikeExchange – Jayco 25.11,24 55.504 5 UAE Team Emirates 25.13,40 55.425 6 Groupama – FDJ 25.18,88 55.225 7 BORA – hansgrohe 25.21,84 55.117 8 Trek – Segafredo 25.22,41 55.097 9 Bahrain – Victorious 25.22,58 55.091 10 Movistar Team 25.23,72 55.049 11 Astana Qazaqstan Team 25.26,47 54.950 12 Team DSM 25.33,62 54.694 13 AG2R Citroën Team 25.35,47 54.628 14 Equipo Kern Pharma 25.37,20 54.567 15 Alpecin-Deceuninck 25.43,18 54.355 16 Israel – Premier Tech 25.44,15 54.321 17 EF Education-EasyPost 25.59,75 53.778 18 Team Arkéa ...

