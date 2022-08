LIVE Sinner-Auger-Aliassime 4-1, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: partenza sprint dell’azzurro! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 GAME DI CARATTERE DI Sinner! AD-40 PRODEZZA SOTTORETE DI Sinner! Gran punto dell’italiano dopo il doppio recupero di Auger-Aliassime. 40-40 Troppa fretta dell’italiano con il diritto in avanzamento. AD-40 SMORZATA PERFETTA DI Sinner 40-40 SI VOLA IN PARITÀ! Risposta profondissima sulla riga di Aliassime. 40-30 FUORI DI UN SOFFIO L’ACCELERAZIONE DI DIRITTO DI Sinner 40-15 Servizio esterno dell’altoatesino. 30-15 Servizio e diritto del classe 2001. 15-15 Ace dell’italiano. 0-15 Lungo il rovescio di Sinner da fondocampo. 3-1 Buon game del talento nordamericano. 40-15 Altro ace di Aliassime. 30-15 Ace del classe 2000. 15-15 SUL NASTRO IL PASSANTE DI ROVESCIO DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 GAME DI CARATTERE DI! AD-40 PRODEZZA SOTTORETE DI! Gran punto dell’italiano dopo il doppio recupero di. 40-40 Troppa fretta dell’italiano con il diritto in avanzamento. AD-40 SMORZATA PERFETTA DI40-40 SI VOLA IN PARITÀ! Risposta profondissima sulla riga di. 40-30 FUORI DI UN SOFFIO L’ACCELERAZIONE DI DIRITTO DI40-15 Servizio esterno dell’altoatesino. 30-15 Servizio e diritto del classe 2001. 15-15 Ace dell’italiano. 0-15 Lungo il rovescio dida fondocampo. 3-1 Buon game del talento nordamericano. 40-15 Altro ace di. 30-15 Ace del classe 2000. 15-15 SUL NASTRO IL PASSANTE DI ROVESCIO DI ...

