LIVE Sinner-Auger-Aliassime 1-0, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: si comincia in Ohio! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 GRAN RISPOSTA DI ROVESCIO 15-0 Ace del canadese. 1-0 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DI Auger-Aliassime 40-30 SECONDA VINCENTE DI Sinner 30-30 Servizio e diritto dell’altoatesino. 15-30 Buona prima del classe 2001. 0-30 Inizio falloso dell’italiano. 0-15 Doppio fallo in avvio di Sinner. 0-0 Si comincia in Ohio! INIZIO PRIMO SET 01.06 Protagonisti in campo! Sinner batterà per primo. 01.03 Giocatori nel tunnel della Grandstand! 01.00 Manca poco all’inizio della sfida che coincide con la rivincita di Madrid. 00.58 Felix Auger Aliassime invece è stato sconfitto da Casper Ruud dopo le vittorie su Yoshihito Nishioka e Cameron Norrie. 00.56 I due giocatori sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 GRAN RISPOSTA DI ROVESCIO 15-0 Ace del canadese. 1-0 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DI40-30 SECONDA VINCENTE DI30-30 Servizio e diritto dell’altoatesino. 15-30 Buona prima del classe 2001. 0-30 Inizio falloso dell’italiano. 0-15 Doppio fallo in avvio di. 0-0 SiinINIZIO PRIMO SET 01.06 Protagonisti in campo!batterà per primo. 01.03 Giocatori nel tunnel della Grandstand! 01.00 Manca poco all’inizio della sfida che coincide con la rivincita di Madrid. 00.58 Felixinvece è stato sconfitto da Casper Ruud dopo le vittorie su Yoshihito Nishioka e Cameron Norrie. 00.56 I due giocatori sono ...

