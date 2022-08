LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: fioccano le finali per l’Italia con i fratelli Burgo, Tacchini e Rizza/Di Liberto! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa mattinata di gare e vi da appuntamento a questo pomeriggio. 12:37 l’Italia festeggia una mattinata oltremodo positiva con ben 4 finali raggiunte: Irene Burgo e Samuele Burgo nel K1 1000, Carlo Tacchini nel C1 500 e Manfredi Rizza e Andrea Di Liberto nel K2 200! 12:35 Per il momento le gare si interrompono qui, l’appuntamento è a questo pomeriggio: dalle 14:02 inizieranno le finali e si assegneranno le medaglie. 12:32 Purtroppo Mirko Nicoli non riesce a fare meglio di una quinta piazza (51.260) e deve dire addio alla finale. In finale ci vanno invece Robert Wydera (49.710), Javier Reja (50.077) e Martin Tweedie ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa mattinata di gare e vi da appuntamento a questo pomeriggio. 12:37festeggia una mattinata oltremodo positiva con ben 4raggiunte: Irenee Samuelenel K1 1000, Carlonel C1 500 e Manfredie Andrea Di Liberto nel K2 200! 12:35 Per il momento le gare si interrompono qui, l’appuntamento è a questo pomeriggio: dalle 14:02 inizieranno lee si assegneranno le medaglie. 12:32 Purtroppo Mirko Nicoli non riesce a fare meglio di una quinta piazza (51.260) e deve dire addio alla finale. In finale ci vanno invece Robert Wydera (49.710), Javier Reja (50.077) e Martin Tweedie ...

