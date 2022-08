LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: argento per Craciun e Santini nei 1000 metri del C2! ! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Si prosegue con la finale del C1 500 metri femminile. In gara Sulaberidze (GEO), Corbera (ESP), Loske (GER), Szperkiewicz (POL), Balla (HUN), Tot (CRO), Luzan (UKR), Rahova (CZE), ed Olarasu (MDA). 14:57 Arriva dunque la prima medaglia della spedizione azzurra agli Europei di Canoa velocità 2022. Ricordiamo che il C2 non è specialità Olimpica. 14:54 Che peccato. Finale super della coppia tedesca. I padroni di casa beffano gli azzurri aggiudicandosi la medaglia d’oro nei 1000 metri della Canoa doppio maschile. Primo posto Germania (3:32.896), argento Italia con Craciun e Santini che chiudono in 3:34.318, bronzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:01 Si prosegue con la finale del C1 500femminile. In gara Sulaberidze (GEO), Corbera (ESP), Loske (GER), Szperkiewicz (POL), Balla (HUN), Tot (CRO), Luzan (UKR), Rahova (CZE), ed Olarasu (MDA). 14:57 Arriva dunque la prima medaglia della spedizione azzurra aglidi. Ricordiamo che il C2 non è specialità Olimpica. 14:54 Che peccato. Finale super della coppia tedesca. I padroni di casa beffano gli azzurri aggiudicandosi la medaglia d’oro neidelladoppio maschile. Primo posto Germania (3:32.896),Italia conche chiudono in 3:34.318, bronzo ...

