La Cia è stata denunciata per aver spiato illegalmente chi faceva visita a Julian Assange (Di venerdì 19 agosto 2022) Violati i dispositivi elettronici di medici, giornalisti e avvocati di Assange mentre si trovava come rifugiato politico presso l'ambasciata dell'Ecuador. Il governo statunitense avrebbe quindi violato il quarto emendamento e impedito al giornalista di ottenere un equo processo Leggi su wired (Di venerdì 19 agosto 2022) Violati i dispositivi elettronici di medici, giornalisti e avvocati dimentre si trovava come rifugiato politico presso l'ambasciata dell'Ecuador. Il governo statunitense avrebbe quindi violato il quarto emendamento e impedito al giornalista di ottenere un equo processo

