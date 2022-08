BorroniAnna1 : RT @ilfoglio_it: Il primo cittadino di Roma ha accettato il passo indietro del suo capo di Gabinetto #Ruberti, dopo la diffusione del video… - claudiocerasa : Gualtieri accetta le dimissioni di Ruberti: 'Uomo di qualità, ma da lui frasi gravi: si faccia da parte per ora' |… - ilfoglio_it : Il primo cittadino di Roma ha accettato il passo indietro del suo capo di Gabinetto #Ruberti, dopo la diffusione de… -

... Lazio (si parla di Roma centro dove furono eletti prima Paolo Gentiloni e Roberto), ... In Campania il Pd arruola Sandro Ruotolo, senatore uscente, chela sfida nell'uninominale di ...Solo in extremisMonica Cirinnà , responsabile Diritti del partito, destinata al collegio ... in passato appannaggio di Paolo Gentiloni e Roberto. Stavolta correrà Paolo Ciani, leader ... Albino Ruberti furioso: 'Hai capito che m'ha chiesto Si deve inginocchiare!' -VIDEO - Nel giorno in cui parte la bonifica dei terreni adiacenti il parco bruciati lo scorso 9 luglio, un gruppo di autodemolitori raggiunge il sindaco Gualtieri per chiedere a che punto è la delocalizzazion ...