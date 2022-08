Google Fotocamera su Wear OS cambia look e diventa più moderna (Di venerdì 19 agosto 2022) Con la versione 8.6 di Google Fotocamera cambia l'interfaccia su Wear OS, divenendo più moderna e in pieno stile Material You L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 19 agosto 2022) Con la versione 8.6 dil'interfaccia suOS, divenendo piùe in pieno stile Material You L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pandemonio___ : @ilbassottoSC Credo sui 400€ ma sono flessibile. Vorrei una buona fotocamera, memoria da 256 gb, ricarica rapida e… - elivito : @mbx1900 @ettoreb74 @iannetts70 Algoritmi spinti, non è solo merito dei sensori.Nel caso del pixel di Google, la mo… - MarcoLodi78 : @IncBeelzebub Usa la app di Google translate. Puoi anche usare la fotocamera o caricare una foto già scattata. Non… - marking336 : @IncBeelzebub Vai is google translate/ Fotocamera e fai una foto al testo in greco. - jimihendrix1980 : Display eccezionale, Fotocamera eccezionale Google ha fatto proprio un bel lavoro con il Pixel 6a! ?? -