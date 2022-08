Giorgia Meloni | «Se fossi fascista | lo direi» Le proposte della leader di FdI

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ancora non è stato presentato, ma il programma disi delinea giorno dopo giorno attraverso le sue parole. Ladi FdI propone fideiussioni per le aziende degli extracomunitari, a garanzia delle tasse. All’inglese «Spectator» dice: io sto con i conservatori, seinglese sarei una tory

fabiocastelli_ : RT @valeriogaripoli: Il 25 settembre con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia! L’unica alternativa al PD! #fdi #municipioxi - GermanaGea : RT @marieta99044909: Giorgia Meloni si sta mimetizzando da moderata. La gente ci casca - fra19570 : RT @Libero_official: #CarloNordio sul #Gazzettino annuncia la sua candidatura con #FratellidItalia: 'Il mio impegno per la #Giustizia' htt… - Ilaria_Daniele_ : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Voterò Giorgia Meloni non solo perché amo la mia patria ma perché è lUnica figura p… - infoitinterno : Giorgia Meloni, Carlo Nordio annuncia: 'Mi candido', cosa cambia ora -

Ad esempio, è sorprendente il fatto che, proprio di recente, nel corso di un dibattito televisivo da uno dei conduttori è stato chiesto ad un giornalista perchéavesse fatto delle ...Serracchiani (Pd): 'si irrita perché sveliamo operazione maquillage a destra' 14:52 - ', a capo della destra che Medvedev braccio destro di Putin invita a votare il 25 settembre, ...ROMA - "Fratelli d'Italia propone il blocco navale perchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del ...Ancora una volta, Enrico Letta si rivolge alla stampa estera per screditare gli avversari senza parlare del suo programma: "Menzogne su FdI" ...