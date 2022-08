Europei di Atletica, Stano verso la 20 km di marcia: “Non voglio più arrivare secondo” (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco – “Sembra semplice, invece è più difficile”. Parola di Massimo Stano, alla vigilia della 20 chilometri di marcia agli Europei di Monaco di Baviera che scatta alle 8.30 di domani mattina. Alla prima uscita internazionale sulla distanza dopo il trionfo ai Giochi di Tokyo della scorsa estate, si presenta in gara da campione olimpico in carica e a meno di un mese dall’oro conquistato nella 35 km ai Mondiali di Eugene. L’azzurro si racconta nell’incontro con la stampa a Casa Italia Collection, nella BMW Welt di fronte al parco olimpico. “Ogni vittoria crea aspettative nel pubblico – sottolinea – e sicuramente anche negli avversari, che potrebbero allearsi per cercare di battermi. C’è più voglia di battere Stano, già prima dei Mondiali la sentivo nell’aria. Però mi gasa, mi dà la carica. Non ho paura e amo le ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco – “Sembra semplice, invece è più difficile”. Parola di Massimo, alla vigilia della 20 chilometri diaglidi Monaco di Baviera che scatta alle 8.30 di domani mattina. Alla prima uscita internazionale sulla distanza dopo il trionfo ai Giochi di Tokyo della scorsa estate, si presenta in gara da campione olimpico in carica e a meno di un mese dall’oro conquistato nella 35 km ai Mondiali di Eugene. L’azzurro si racconta nell’incontro con la stampa a Casa Italia Collection, nella BMW Welt di fronte al parco olimpico. “Ogni vittoria crea aspettative nel pubblico – sottolinea – e sicuramente anche negli avversari, che potrebbero allearsi per cercare di battermi. C’è più voglia di battere, già prima dei Mondiali la sentivo nell’aria. Però mi gasa, mi dà la carica. Non ho paura e amo le ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - Eurosport_IT : Dopo un anno alcune cose non sono cambiate! ???????? ???? Olimpiadi Tokyo 2020 ?? 100m - Jacobs ?? salto in alto - Tamb… - RaiNews : L'azzurro ha concluso la propria prova in 20'27, alle spalle dei due britannici Zharnel Huhes, oro in 20'07, e Neth… - fanpage : Arrivano due medaglie per l’Italia nei 3000 siepi agli Europei di atletica di Monaco di Baviera: Ahmed Abdelwahed h… -