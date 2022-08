Elezioni, spunta un post antisemita del capolista Pd in Basilicata. Il partito: Ha chiarito. Ma opposizione e comunità ebraica attaccano (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Giornale di oggi mi accusa di negare l’esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere”. Ad affermarlo, nel tentativo di arginare la valanga di reazioni suscitata dal suo post è Raffaele La Regina, capolista del Pd alla Camera nel collegio plurinominale della Basilicata. Ma ormai è tardi. “Sono molto gravi i post antisemiti del nuovo capolista del Pd in Basilicata e attuale coordinatore regionale del partito di Enrico Letta, riportati ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Giornale di oggi mi accusa di negare l’esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere”. Ad affermarlo, nel tentativo di arginare la valanga di reazioni suscitata dal suoè Raffaele La Regina,del Pd alla Camera nel collegio plurinominale della. Ma ormai è tardi. “Sono molto gravi iantisemiti del nuovodel Pd ine attuale coordinatore regionale deldi Enrico Letta, riportati ...

