Don Matteo 14, altro addio ad uno dei protagonisti? Parla l'attore (Di venerdì 19 agosto 2022) I fan affezionati di Don Matteo non sono pronti a dire addio ad un altro protagonista: l'attore chiarisce tutto Sopportare altre uscite di scena dopo l'addio di Terence Hill sarebbe davvero complesso per gli amanti della fiction di Rai Uno che conta tantissimi telespettatori. l'attore interviene per mettere in chiaro gli ultimi rumor. Quando impazzarono L'articolo proviene da Inews24.it.

