DAZN, il rimborso sarà automatico. Nessun modulo da compilare (Di venerdì 19 agosto 2022) DAZN Nessun modulo da compilare: il rimborso per tutti gli abbonati DAZN che hanno riscontrato problemi durante la diretta delle partite della prima giornata di Serie A sarà automatico. E’ l’accordo raggiunto dalla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali con la piattaforma, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agcom e la Lega Calcio per indennizzare i cittadini dopo i disservizi. Il rimborso arriverà all’abbonato entro i prossimi 15 giorni e sarà pari al 50% del valore mensile dell’abbonamento (tra 10 e 20 euro, a seconda del canone che si paga al mese), quindi il doppio di quanto previsto dall’Agcom. “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 agosto 2022)da: ilper tutti gli abbonatiche hanno riscontrato problemi durante la diretta delle partite della prima giornata di Serie A. E’ l’accordo raggiunto dalla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali con la piattaforma, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agcom e la Lega Calcio per indennizzare i cittadini dopo i disservizi. Ilarriverà all’abbonato entro i prossimi 15 giorni epari al 50% del valore mensile dell’abbonamento (tra 10 e 20 euro, a seconda del canone che si paga al mese), quindi il doppio di quanto previsto dall’Agcom. “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la ...

