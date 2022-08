Chiara Nasti sbotta sui social: gravidanza a rischio? Ecco tutta la verità (Di venerdì 19 agosto 2022) Chiara Nasti è finita nuovamente nell’occhio del ciclone in queste ore. Non pochi utenti l’hanno accusata di mettere a rischio la sua gravidanza. Alcune persone infatti ritengono che lo stile di vita e alcuni atteggiamenti assunti dalla giovane possano compromettere la salute del piccolo che lei porta in grembo. Immediata la replica di lei. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Come stanno davvero le cose Non è certo la prima volta che Chiara Nasti viene criticata per il modo in cui porta avanti la sua gravidanza. Alcuni utenti però ora parlano addirittura di gravidanza a rischio. Tutto è cominciato quando la giovane ha deciso di riprendere i suoi allenamenti. Una ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022)è finita nuovamente nell’occhio del ciclone in queste ore. Non pochi utenti l’hanno accusata di mettere ala sua. Alcune persone infatti ritengono che lo stile di vita e alcuni atteggiamenti assunti dalla giovane possano compromettere la salute del piccolo che lei porta in grembo. Immediata la replica di lei. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Come stanno davvero le cose Non è certo la prima volta cheviene criticata per il modo in cui porta avanti la sua. Alcuni utenti però ora parlano addirittura di. Tutto è cominciato quando la giovane ha deciso di riprendere i suoi allenamenti. Una ...

