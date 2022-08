Caos Dazn, rimborso automatico del 50% sul canone mensile per i disservizi: è il doppio di quanto aveva chiesto AgCom (Di venerdì 19 agosto 2022) rimborso automatico del 50% del canone mensile a tutti i clienti Dazn che hanno avuto a che fare con i disservizi nel corso della prima giornata di serie A. È questo, a quanto si apprende, l’accordo raggiunto al tavolo per affrontare il problema con la sottosegretaria Valentina Vezzali e rappresentanti di Dazn, Mise, AgCom e Lega A. Il rimborso è il doppio di quello che chiedeva l’AgCom e sarà tra 10 e 20 euro, automatico, senza la necessità di compilare moduli. In precedenza, infatti, si era diffusa l’ipotesi che i disservizi avrebbero potuto portare a un 25% di sconto sull’abbonamento mensile. “Ringrazio sentitamente tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)del 50% dela tutti i clientiche hanno avuto a che fare con inel corso della prima giornata di serie A. È questo, asi apprende, l’accordo raggiunto al tavolo per affrontare il problema con la sottosegretaria Valentina Vezzali e rappresentanti di, Mise,e Lega A. Ilè ildi quello che chiedeva l’e sarà tra 10 e 20 euro,, senza la necessità di compilare moduli. In precedenza, infatti, si era diffusa l’ipotesi che iavrebbero potuto portare a un 25% di sconto sull’abbonamento. “Ringrazio sentitamente tutti i ...

EnricoTurcato : Mi dispiace davvero tanto per i tanti colleghi bravi e preparati, e per tutti i professionisti che lavorano per… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Caos Dazn, rimborso automatico del 50% sul canone mensile per i disservizi: è il doppio di quanto aveva chiesto AgCom… - fattoquotidiano : Caos Dazn, rimborso automatico del 50% sul canone mensile per i disservizi: è il doppio di quanto aveva chiesto AgC… - capuanogio : #DAZN esce dal caos dello scorso week end con un rimborso doppio rispetto a quanto diposto dalle norme. Automatico… - ParliamoDiNews : Caos Dazn, rimborso automatico del 50% sul canone mensile per i disservizi: è il doppio di quanto aveva chiesto AgC… -