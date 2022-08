BOXE, USYK E JOSHUA DI FRONTE PER UNA RIVINCITA DA URLO (Di venerdì 19 agosto 2022) Sarebbe stato un evento a prescindere, lo è diventato ancor più dopo i fatti (tristi) degli ultimi mesi. Perché Oleksandr Uysk, più che contro Anhony JOSHUA, sembra voler combattere contro il mondo intero. Almeno contro la Russia che ha invaso la sua Ucraina, tanto che a fine febbraio il campione mondiale dei pesi massimi non stette a sfogliare troppo la margherita, decidendo di imbracciare il fucile e andare a combattere al fianco dei suoi connazionali. Per questo l’attesissimo rematch in programma domani sera alla mezzanotte italiana (diretta Dazn) è stato ribattezzato “Rage on the Red Sea”, la “Rabbia sul mar Rosso”, perché ad ospitarlo saranno gli sceicchi sauditi che non si sono fatti scappare l’opportunità di accendere i riflettori sul proprio territorio, con almeno 190 paesi collegati. Dopotutto il mondo della BOXE non poteva chiedere di più in ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 19 agosto 2022) Sarebbe stato un evento a prescindere, lo è diventato ancor più dopo i fatti (tristi) degli ultimi mesi. Perché Oleksandr Uysk, più che contro Anhony, sembra voler combattere contro il mondo intero. Almeno contro la Russia che ha invaso la sua Ucraina, tanto che a fine febbraio il campione mondiale dei pesi massimi non stette a sfogliare troppo la margherita, decidendo di imbracciare il fucile e andare a combattere al fianco dei suoi connazionali. Per questo l’attesissimo rematch in programma domani sera alla mezzanotte italiana (diretta Dazn) è stato ribattezzato “Rage on the Red Sea”, la “Rabbia sul mar Rosso”, perché ad ospitarlo saranno gli sceicchi sauditi che non si sono fatti scappare l’opportunità di accendere i riflettori sul proprio territorio, con almeno 190 paesi collegati. Dopotutto il mondo dellanon poteva chiedere di più in ...

