Beautiful anticipazioni | Thomas in trappola convincerà Justin a liberarlo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 agosto 2022)cerca in tutti i modi di convincerea fare qualcosa, a rendersi conto di avere in mano tutte le prove per scagionare sia Liam che Bill ma l’avvocato a quanto pare, non ha nessuna intenzione di farlo. Il motivo: pensa che Bill sia stato poco riconoscente per tutto il lavoro che in questi anni ha fatto…Lediquindi rivelano la trama della puntata di domani, 20 agosto 2022., vedendoancora in quella gabbia, si renderà conto che forse è arrivato il momento di mettere da parte il rancore e fare qualcosa per togliere di galera Liam e Bill? Nel frattempo in carcere, Liam si rende conto che per lui e suo padre, le cose si potrebbero parecchio complicare…Ma adesso vediamo lee la trama della puntata di ...