Atletica | l’Italia torna a risplendere tra le siepi | Abdelwahed argento | Osama Zoghlami bronzo agli Europei

l'Italia conquista due medaglie sui 3000 siepi agli Europei 2022 di Atletica leggera, ma purtroppo gli azzurri mancano l'appuntamento con un oro che sembrava essere alla portata. Ahmed Abdelwahed si mette al collo l'argento con il tempo di 8:22.35, Osama Zoghlami è terzo in 8:23.44. A beffare gli azzurri è stato il finlandese Topi Raitanen, trionfatore con il tempo di 8:21.80. I nostri portacolori hanno disputato una gara da assoluti protagonisti e hanno cercato di fare saltare il banco, ma si sono trovati sulla strada il nordico, capace di pescare la gara della vita e di sfruttare al meglio la sua proverbiale volata.

