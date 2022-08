Adriana Volpe-Sonia Bruganelli, botta e risposta: «C’è chi va avanti per meritocrazia e chi…». La stoccata della moglie di Bonolis (Di venerdì 19 agosto 2022) Più che una frecciatina Adriana Volpe ha scagliato proprio una granata contro la sua ex collega Sonia Bruganelli. La conduttrice, infatti, è stata sostituita nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip da Orietta Berti, riconfermata invece la moglie di Bonolis. Nuova edizione Lunedì 19 settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in conduzione come sempre Alfonso Signorini, mentre come opinioniste ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Adriana Volpe, pur avendo ricevuto un grande appoggio da parte del pubblico, non è stata riconfermata e in un’intervista raccolta dal settimanale Nuovo si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe. «Sonia Bruganelli? La gente, il ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 19 agosto 2022) Più che una frecciatinaha scagliato proprio una granata contro la sua ex collega. La conduttrice, infatti, è stata sostituita nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip da Orietta Berti, riconfermata invece ladi. Nuova edizione Lunedì 19 settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in conduzione come sempre Alfonso Signorini, mentre come opinioniste ci sarannoe Orietta Berti., pur avendo ricevuto un grande appoggio da parte del pubblico, non è stata riconfermata e in un’intervista raccolta dal settimanale Nuovo si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe. «? La gente, il ...

