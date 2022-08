Vendevano terreni e vantaggi fiscali di un inesistente 'Stato Teocratico Antartico': dodici persone ai domiciliari (Di giovedì 18 agosto 2022) Lo 'Stato Teocratico Antartico di San Giorgio' vantava un capo di Stato, un governo e relativi ministri, una Corte di giustizia, un Tribunale supremo, una gazzetta ufficiale e la possibilità di rilasciare documenti di identità validi anche per l'espatrio. Ma le oltre 700 persone residenti in tutta Italia che hanno pagato dai 200 ai 1.000 euro per ... Leggi su giornaledicalabria (Di giovedì 18 agosto 2022) Lo 'di San Giorgio' vantava un capo di, un governo e relativi ministri, una Corte di giustizia, un Tribunale supremo, una gazzetta ufficiale e la possibilità di rilasciare documenti di identità validi anche per l'espatrio. Ma le oltre 700residenti in tutta Italia che hanno pagato dai 200 ai 1.000 euro per ...

