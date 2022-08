Una nuova tempesta solare è in arrivo (Di giovedì 18 agosto 2022) L'evento è classificato come forte perché è la fusione di due tempeste solari ravvicinate, ma non dovrebbe causare particolari problemi: sono attesi solo piccoli disturbi nel segnalo radio o nelle comunicazioni satellitari Leggi su wired (Di giovedì 18 agosto 2022) L'evento è classificato come forte perché è la fusione di due tempeste solari ravvicinate, ma non dovrebbe causare particolari problemi: sono attesi solo piccoli disturbi nel segnalo radio o nelle comunicazioni satellitari

_Nico_Piro_ : Una nuova strage a Kabul (anche se l'anniversario è passato, possiamo parlare lo stesso di #Afghanistan ?) - santegidionews : 'Il suo sorriso è una nuova vita, per chi una nuova vita la sta cercando' Fuggito dall'Afghanistan un anno fa, Ibra… - Internazionale : Per la prima volta dal dopoguerra l'Italia affronta una campagna elettorale in pieno agosto. E rischia di ritrovars… - horansxlaugh_ : RT @Luca_15_5: LA MORTE IMPROVVISA DI UN RAGAZZO IL SUO CANE HA BISOGNO DI ADOZIONE!!!! Rieti 8 mesi taglia grande, abituato ai gatti e ta… - dituttounpop : #Royalteen avrà fatto emergere il lato romantico della nostra @pinkspacedude ? Una nuova commedia romantica è dispo… -