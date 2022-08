Torna il caldo africano, quali saranno le città italiane con le temperature più alte oggi (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Italia è spaccata in due dal meteo. Se al Nord e in alcune regioni del Centro si fanno ancora i conti col maltempo, al Sud domina l'anticiclone di matrice africana e i termometri in alcuni posti raggiungono valori intorno ai 45 gradi. Le temperature più alte si toccano in alcune aree del Palermitano, oltre i 40 gradi anche in alcune zone della Puglia e sull'area ionica tra Basilicata e Calabria Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Italia è spaccata in due dal meteo. Se al Nord e in alcune regioni del Centro si fanno ancora i conti col mmpo, al Sud domina l'anticiclone di matrice africana e i termometri in alcuni posti raggiungono valori intorno ai 45 gradi. Lepiùsi toccano in alcune aree del Palermitano, oltre i 40 gradi anche in alcune zone della Puglia e sull'area ionica tra Basilicata e Calabria

