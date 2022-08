kimonsjaer24 : @russ_mario1 @_talebanikov @IlCavMilanista Cioè copriremmo due ruoli con un colpo e lui avrebbe minuti significativ… -

Pianeta Milan

Confermato " per il terzo anno consecutivo " Marconel ruolo di preparatore atletico così come confermato in toto è lo staff sanitario: medico sociale sarà sempre il Doc Gus Savino, mentre ...... Filippo Cavina (2005), Matteo Cicognani (1999), Michele Moschini (2004) PALLEGGIATORI: Francesco Orlandi (2004), Federico Cani (2005) LIBERI\SCHIACCIATORI: Elia Dal Monte (2005), Nicola(... Serafini: “Ecco come funziona lo scouting del Milan. Ho fiducia” Queste le parole del famoso giornalista Luca Serafini sul canale youtube di Carlo Pellegatti, ecco le parole sul Milan.Serafini: «Milan-Udinese Il bicchiere è pieno per almeno trequarti». Le parole del giornalista Luca Serafini ha parlato ai microfoni del canale youtube di Carlo Pellegatti di Milan-Udinese. Ecco le p ...