Ronaldo: ''Solo bugie sul mio conto, presto saprete la verità'. 'No, alzati ora e parla' (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Manchester United è in crisi. I Red Devils sono partiti malissimo in Premier League, due sconfitte in due partite contro il Brighton e il Brentford, e sono condizionati dalle insistenti voci sulla ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Manchester United è in crisi. I Red Devils sono partiti malissimo in Premier League, due sconfitte in due partite contro il Brighton e il Brentford, e sono condizionati dalle insistenti voci sulla ...

OptaPaolo : 324 - Karim #Benzema ha superato Raúl (323), diventando con 324 reti il secondo miglior marcatore nella storia del… - PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: Ora @ScaltritiLab si auto definisce Messi/Ronaldo della medicina ?? Comunque, visto che si punta solo a demonizzare i tre a… - juvssl : @erniaimperator @Lorenzored17 ma lo sa pure lui che ronaldo potrebbe dargli una mano ma non vuole ammetterlo solo p… - Vikiren_kuroik : @rotarrubat Non mi esprimo su Cristiano Ronaldo,una pista così folle da poter essere architettata solo ed unicament… - AstraCelesta : @farted94 10 ore per fare Tolosa-Milan da solo, andare allo stadio anche per vedere Menez e Rami. Prima partita il… -