Roma, paura in convento: lite tra un russo e un ucraino finisce a coltellate (Di giovedì 18 agosto 2022) Una lite molto accesa, furibonda quella che ha visto protagonisti un russo ed un ucraino. Teatro della violenza un istituto religioso. Ritrovati a vivere sotto lo stesso tetto, ad un certo punto le differenze culturali ed il delicato clima internazionale hanno preso letteralmente il sopravvento. La violenza risale al 16 agosto scorso quando il 25enne ucraino armato di coltello ha provato a colpire 'l'avversario'. Leggi anche: Roma, furibonda lite a Termini: due feriti Furibonda lite in convento tra un russo ed un ucraino: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti lo scorso 16 agosto in via Marco Vincenzo Coronelli. La furibonda lite sembrerebbe esser stata innescata improvvisamente, dopo cena, ...

